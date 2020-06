Hortas de Famalicão fornecem legumes para famílias carenciadas

As Hortas Urbanas de Famalicão, no Parque da Devesa, têm dois talhões que são exclusivos para formação e cujo resultado da produção vai para a loja social e para a ACB – Associação Cultural, Beneficente e Desportiva dos Trabalhadores do Município.

Neste ano de pandemia, mesmo sem cursos a funcionar, mas com o apoio de voluntários, as hortas conseguiram uma boa colheita de alfaces, curgetes, couves, entre outros legumes que já começaram a entregar à loja social, que faz a respetiva distribuição pelas famílias mais carenciadas do concelho.