Facebook, Instagram e Whatsapp estão a passar por problemas grave.

As falhas começaram a surgir a meio da tarde desta segunda-feira, pouco depois das 16h00, com interrupções temporárias e pontuais nos três serviços. A situação agravou-se em menos de uma hora com as redes sociais a deixarem de funcionar.

Até ao momento não existe nenhuma explicação para a falha nem previsão para que os serviços sejam restabelecidos.