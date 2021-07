Hóquei em patins: Sub-23 do Riba d´Ave nas decisões finais do título nacional

Depois de dois empates, 2-2, com a Oliveirense, e 4-4, com o HC Mealhada, e uma vitória, 3-2, sobre o Campo de Ourique, jogos disputados este fim de semana em Alenquer, a equipa de sub-23 do Riba d´Ave segue para as decisões finais do título nacional da modalidade, em Paços de Ferreira.

Nos quartos de final, no dia 16, o Riba d´Ave, vencedor do grupo 2, defronta o Oeiras, quarto do grupo 1. No dia seguinte, o vencedor deste jogo defronta, nas meias finais, ou o Valongo ou o Mealhada, que se defrontam também nos quartos de final.

A final está marcada para 18 de julho, sempre em Paços de Ferreira.