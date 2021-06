Depois da vitória, na última jornada, por 4-2, no reduto do Académico FC, os sub-23 do Riba d´Ave Hóquei Clube apuraram-se para a fase de apuramento de campeão nacional.

O segundo lugar na zona Norte, permite aos jovens ribadavenses discutir o título nacional com as demais apuradas da região Centro, Sul, Madeira e Açores. A prova inicia-se dentro de duas semanas.