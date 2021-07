Esta sexta-feira, às 20 horas, os sub-23 do Riba d´Ave defrontam o Oeiras nos quartos de final do campeonato nacional.

Esta fase final disputa-se até domingo, em Paços de Ferreira. Em caso de vitória a formação ribadavense defronta, no sábado, o vencedor do encontro entre o CA Feira e a Oliveirense. Em caso de derrota joga com a equipa vencida do confronto entre o Valongo e o Mealhada.