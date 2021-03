Hóquei em patins: Sporting teve que suar para vencer o FAC

Na noite desta quarta-feira, no acerto do calendário, jornada 17, o Famalicense vendeu cara a derrota (2-3) com o Sporting.

A equipa de Vítor Silva adiantou-se no marcador, por Hugo Costa, mas nos últimos instantes da primeira parte o Sporting empatou.

Na segunda parte, os visitantes conseguiram chegar aos dois golos de vantagem. Reação famalicense que só deu para reduzir o marcador, por Pedro Mendes.

Acertado o calendário da primeira divisão, o FAC soma 20 pontos e é décimo.

Sábado, novo jogo de muita dificuldade com o Benfica.

E foi precisamente o Benfica que, ao final desta tarde, foi surpreendido em casa pelo Riba de Ave. Vitória ribadavense com dois golos a zero, apontados na segunda parte por Dinis Abreu.

A equipa treinada por Raúl Meca passa a somar 18 pontos na décima segunda posição.

Sábado, curta viagem a Viana do Castelo para defrontar a Juventude local.