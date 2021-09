Hóquei em patins: Riba d´Ave/Sifamir e FAC começam este sábado luta pela subida de divisão

A edição 2021/2022 do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins começa este fim de semana. Na zona norte, o Riba d´Ave HC/Sifamir, começa a jogar em casa, tendo pela frente a Juventude Pacense. Já o FAC vai jogar a São Pedro do Sul, casa do Termas Óquei Clube.

Os dois encontros jogam-se este sábado: em Riba d´Ave às 18h30, e em S. Pedro do Sul, às 18 horas.

O Riba d´Ave/Sifamir, treinado por Raul Meca, e o Famalicense, por Vítor Silva, despromovidos na época passada, apontam baterias aos primeiros lugares, por forma a voltarem ao convívio entre as melhores equipas nacionais que competem na 1.ª divisão.