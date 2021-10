Hóquei em patins: Riba d´Ave/Sifamir chega-se à frente

No nacional da 2.ª divisão, zona Norte, a equipa treinada por Raul Meca está, a par do Académico da Feira, invicta na zona Norte. Assim, lidera a classificação com 9 pontos, os mesmos do Feira que recebeu e venceu o FAC, por 5-4. A equipa treinada por Vítor Silva mantém os seis pontos e é quinta classificada.

Nesta terceira jornada, disputada este sábado, o Riba d´Ave/Sifamir recebeu o Valença e conseguiu a vitória, por 7-5.

Na próxima jornada, os ribadavenses jogam em casa da Sanjoanense, defrontando a equipa B; o FAC recebe o HC Maia.