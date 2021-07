O Riba d’Ave Hóquei Clube acaba de contratar o guarda-redes Álvaro Shehda (29 anos).

O espanhol, natural da Galícia, chega da formação catalã do Club d’Esports Vendrell, equipa pela qual militou nas duas últimas temporadas, competindo na OK Liga Espanhola. No seu percurso, conta ainda com passagens pelo Deportivo Liceo (2012 – 2017) e CP Alcobendas (2017 2019).