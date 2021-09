Hóquei em patins: Riba d´Ave recebe HC Maia para jogo de preparação

O Riba d´Ave Hóquei Clube realiza, na noite de sexta-feira, às 21 horas, um jogo de preparação tendo como adversário o HC Maia, também da 2.ª divisão.

Este jogo, que se disputa no Parque das Tílias, é de entrada livre para os sócios, sendo que a lotação do espaço observa as normas emitidas pela Direção-Geral da Saúde. É, ainda, obrigatório o uso de máscara.

Quem se deslocar ao espaço desportivo ribadavense fica habilitado ao sorteio da uma camisola, versão WS Europe CUP, que a equipa disputou no verão passado.

O clube informa, ainda, que os sócios que queiram atualizar a sua situação, podem fazê-lo entre as 18h30 e as 21 horas.