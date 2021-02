Hóquei em patins: Riba d´Ave recebe candidato ao título

Na noite desta quarta-feira, às 20 horas, o Riba d´Ave Hóquei Clube recebe a Oliveirense, candidata ao título nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins. Trata-se da partida em atraso da décima sexta jornada.

Recorde-se que a equipa ribadavense está na luta pela fuga aos últimos lugares, ocupando o décimo segundo lugar, com 15 pontos.

Depois deste confronto, no sábado, novo encontro de elevado grau de dificuldade, com a equipa de Raul Meca a jogar em Barcelos, casa do Óquei Clube, outro dos candidatos.