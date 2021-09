No próximo fim de semana, a equipa sénior do Riba d’Ave Hóquei Clube marca presença na edição 2021 do Torneio Lavroquíada, organizado pelo Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra.

Neste torneio, e para além da equipa treinada por Raul Meca e da formação de Matosinhos, participam os espanhóis do Dominicos e a B do FC Porto.