Hóquei em patins: Riba d’Ave HC/Sifamir pronto para o início do campeonato

No próximo sábado, dia 2 de outubro, às 18h30, o Riba d´Ave/Sifamir arranca em casa, o nacional da 2.ª divisão, zona Norte, versão 2021/22. O sorteio ditou a visita da Juventude Pacense, treinada pelos ribadavenses Hugo Azevedo e Nuno Puga, conjunto que reúne, ainda, vários atletas que já envergaram o símbolo ribadavense.

Já o Riba d’Ave HC/Sifamir tem como reforços: o guarda-redes espanhol Álvaro Shehda, Pedro Silva, Renato Castanheira e o angolano Anderson Neri, num grupo onde transitam da época passada os hoquistas: Nuno Pereira “Miccoli”, Dani Pinheiro “Dani”, Gustavo Pato, Pedro Rocha (Sub-19), Hugo Barata e o guardião Miguel Rocha (Sub-19).

Em entrevista ao canal media do clube, o treinador Raúl Meca perspetivou uma prova muito difícil, «imprevisível e muito disputada jogo a jogo. Jogos de tripla seja em casa, seja fora», manifestando a certeza de que «quem trabalhar mais e melhor» partirá e andará na frente, desejando que essa equipa seja a sua.

A direcção do Riba d’Ave HC acordou a cedência de naming entre o clube e a empresa Sifamir para a época desportiva 2021/22. Assim, toda e qualquer menção ao Riba d’Ave Hóquei Clube no contexto de equipa sénior masculina de Hóquei em Patins passa a ser feira com a denominação Riba d’Ave HC/Sifamir.