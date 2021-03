A derrota do Riba d’ Ave, 4-3, com o Valongo, na penúltima jornada do nacional da primeira divisão, determinou a descida do conjunto ribadavense.

Já o FAC que perdeu, 4-2, com o Turquel, relegou para a última jornada o seu futuro. A permanência na primeira divisão será discutida na recepção ao HC Braga, a 17 de Abril.

O Riba d’ Ave fecha o campeonato no reduto do Tomar.