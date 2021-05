Rui Silva “Folhetas” e o guarda-redes Manuel Silva vão continuar a representar o FAC na próxima temporada.

A aposta na continuidade do plantel liderado por Vítor Silva regista, para já, as renovações com Manuel Silva, Folhetas, Pedro Mendes, Hugo Costa, Juan Lopez e Gabi. Durante esta semana, o emblema famalicense dará conta de outras movimentações no plantel.

O objetivo é regressar à 1.ª divisão.