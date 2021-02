Hóquei em patins: Luta pela manutenção sem tréguas

No nacional da 1,ª divisão de hóquei em patins, jornada 20, o FAC foi empatar, a cinco golos, a casa da Sanjoanense, enquanto que o Riba d´Ave foi surpreendido em casa, pelo HC Braga, que venceu por 2-3.

Concluída a ronda 20 da prova, mantém-se intensa (com vários emblemas envolvidos) a luta pela manutenção no escalão maior da modalidade. Os ribadavenses são décimo segundos, com 15 pontos (menos duas partidas disputadas), enquanto que o FAC é décimo primeiro, com 17 pontos (menos uma partida).

Na próxima jornada, sábado, o Famalicense recebe o HC Tigres, o último da classificação, com 10 pontos, já o Riba d´Ave joga em Barcelos, casa de um candidato ao título e segundo da classificação, com 45 pontos.