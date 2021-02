Hóquei em patins: Jogador do Riba d´Ave partiu o nariz

O jogo da noite desta quarta-feira, entre o Riba d´Ave e a Oliveirense, a contar para o nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, ficou marcado pela grave lesão de Nuno Pereira “Miccoli”. O capitão ribadavense levou com a bola em pleno rosto, temendo-se, na altura o pior.

O jogador foi assistido no local, com o apoio do pessoal médico da Oliveirense, e transportado ao Hospital de Guimarães. Segundo informações recentes, Miccoli partiu o nariz e encontra-se a recuperar, sendo certo que não dará o seu concurso à equipa nos próximos tempos, desde logo, já este sábado, em Barcelos, contra o Óquei Clube.

