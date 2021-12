Hóquei em patins: FAC vence em Valença e sobe ao segundo lugar da classificação

Depois da vitória, esta quarta-feira, em Valença, o FAC subiu ao segundo lugar da 2.ª divisão nacional de hóquei em patins, zona Norte. Deste modo, as duas equipas famalicenses na prova ocupam os dois primeiros lugares: Riba d´Ave/Sifamir com 24 pontos e Famalicense com 22 pontos.

No jogo desta quarta-feira, em atraso da sétima jornada, o FAC venceu por 6-9, com golos de Juan López – 4; Hugo Costa – 3; Gabriel Silva e Rafa.

No próximo sábado, às 18h30, o Riba d´Ave de Raul Meca recebe, na décima jornada, o CD Póvoa; já o FAC, treinado por Vítor Silva, joga no dia 7 de dezembro, às 21h30, no reduto do Porto B.