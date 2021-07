Hóquei em patins: FAC reforça plantel com campeão europeu

Carlos Loureiro, que representou o HC Braga durante todo o seu trajeto desportivo, somando títulos nacionais em diferentes escalões e ao serviço da Seleção pela qual foi campeão europeu Sub17 e Sub20, é reforço do FAC para a nova época desportiva.

O hoquista, que também representou o seu antigo clube no principal escalão em diversas épocas, chega ao Famalicense «pelo projeto que me foi apresentado, desde a estrutura do clube à qualidade da equipa». Carlos Loureiro acredita que «com muito trabalho e dedicação, serei mais um a ajudar o FAC a voltar ao escalão máximo da modalidade», promete.