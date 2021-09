A equipa treinada por Vítor Silva vai disputar, este fim de semana, o Torneio Internacional Cidade do Porto, uma organização do Infante de Sagres. Para além do FAC e da equipa organizadora, o torneio conta com o Igualada, Sanjoanense, Parede e Juventude Pacense.

No sábado, às 14 horas, o Famalicense defronta a Juventude Pacense e, às 20 horas, o Infante de Sagres.

As decisões finais deste torneio acontecem na tarde de domingo, com a final marcada para 18 horas.