O FAC terminou em terceiro lugar no Torneio Internacional Cidade do Porto, uma organização do Infante de Sagres, que terminou este domingo.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a equipa treinada por Vítor Silva venceu, por 5-4, os espanhóis do Igualada. A Sanjoanense venceu o torneio, com o segundo lugar a ser ocupado pelo Infante de Sagres.