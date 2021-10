Hóquei em patins: FAC e Riba d´Ave/Sifamir entram a vencer no campeonato

Começou, ao final da tarde deste sábado, o campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. Na série Norte, as duas equipas famalicenses em prova entraram com vitórias.

O FAC, fora de portas, em casa do Termas OC, levou a melhor, por 3-5. Ao intervalo o conjunto treinado por Vítor Silva já vencia por 4-1.

Em Riba d´Ave, o conjunto local recebeu a Juventude Pacense e levou a melhor por 6-3, quando ao intervalo apenas tinha a vantagem de 1-0.

Na segunda jornada, o FAC recebe, a 9 de outubro, o CD Póvoa, derrotado na primeira jornada, pelo CA Feira. No mesmo dia, a formação ribadavense desloca-se a Espinho, para defrontar a Académica local, que no jogo de abertura perdeu com o Cambra.