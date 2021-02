Hóquei em patins: FAC derrotado pelo Benfica

Em jogo em atraso da décima jornada do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o FAC perdeu (1-7), na noite desta terça-feira, com o Benfica.

Na partida disputada no pavilhão da Luz, o Famalicense teve uma boa entrada no jogo, beneficiou de um livre direto que foi falhado por Júan Lopez e, a partir daí a formação benfiquista começou a construir o resultado. Apesar da pesada derrota, o Famalicense teve uma postura muito positiva no jogo e foi merecedor de um resultado mais curto, mas a eficácia contrária, particularmente na primeira parte, ditou a diferença.

Com este desaire, o Famalicense mantém os 16 pontos e o décimo lugar na classificação.

A próxima jornada (20.ª) do nacional da 1.ª divisão disputa-se sábado, com o FAC a jogar em São da Madeira, frente à Sanjoanense; o Riba d´Ave recebe o HC Braga.