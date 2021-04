Na última jornada do campeonato nacional da 1ª divisão, o FAC perdeu em casa com o HC Braga, por 3-7, e desceu de divisão. Recorde-se que ao Famalicense o empate servia para a manutenção no escalão maior do hóquei em patins nacional, mas a equipa treinada por Vítor Silva não conseguiu, pelo menos, um ponto que lhe permitia atingir esse objetivo.

Já o Riba d’Ave, já despromovido, perdeu em casa do Tomar, por 6-3.

A última jornada da fase regular foi disputada na tarde deste sábado.