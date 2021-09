Hóquei em patins: Equipa espanhola na apresentação do FAC

Este sábado, às 18 horas, no Pavilhão Municipal a equipa sénior do FAC faz o jogo de apresentação aos associados, tendo como convidada a formação Compañhia de María, da Galiza.

O FAC vai competir no nacional da 2.ª divisão, tendo no plantel Hugo Costa, Rui Silva “Folhetas”, Gabriel Silva, Juan Lòpez, Rafael Almeida, João Pedro “Futuro”, Manuel Silva, Ricardo Silva (ex AD Valongo), João Candeias (ex Candelaria SC) e Carlos Loureiro (ex HC Braga).

Vitor Silva continua no comando técnico, com Kallu como prepador físico..