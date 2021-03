O Famalicense perdeu, 8-6, na deslocação ao reduto da Oliveirense, candidato ao título nacional.

Apesar do desaire no jogo deste sábado, o FAC realizou uma boa exibição e esteve três vezes na frente do marcador. Aliás, à entrada para os últimos cinco minutos vencia por 5-6.

Os lances de bola parada, que o FAC desperdiçou ao longo do jogo foram determinantes para o desfecho do encontro.

Cumpridas 22 jornadas do nacional da primeira divisão, o Famalicense soma 20 pontos e é décimo classificado.