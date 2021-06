Hóquei em Patins: Às 12 horas desta sexta-feira, Riba d´Ave estreia-se nas competições europeias

O Riba d’Ave Hóquei Clube, o único representante nacional na Final 7 da Taça World Skate Europe, tem a sua estreia marcada nas competições europeias para sexta-feira, às 12 horas.

No Poliesportiu de Andorra La Vella, em Andorra, a formação ribadavense cumpre um momento histórico nos seus quase 50 anos de vida. Nos quartos-de-final a formação treinada por Raul Meca defronta a equipa sensação da temporada no país vizinho, o Club Hóquei Caldes (3º lugar na OK Liga Espanhola), um dos favoritos à vitória final na competição.

O Riba d’Ave HC efetua o treino da adaptação à pista pelas 10 horas da manhã (PT) desta quinta-feira. À tarde, pelas 16 horas (PT), os treinadores das equipas participantes fazem a antevisão da prova diante da comunicação social.

A competição decorrerá com as necessárias medidas de segurança face à pandemia, mas com a possibilidade de cada jogo ter até um máximo de 1000 espetadores, numa pavilhão com capacidade superior 4500 lugares.

Os jogos da Final 7 terão transmissão em directo no site da World Skate Europe na Internet (europe.worldskate.tv) e em dois canais de TV: o catalão Esport3 (TV3) e RTVA Rádio i Televisiò de Andorra.