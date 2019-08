Homicídio em Gondifelos: Mulher terá apresentado queixa à GNR que esteve na casa e apreendeu armas de fogo ao homicida

Otília Castro, uma operária fabril de 56 anos, foi morta a tiro pelo companheiro este domingo, na casa que estes partilhavam na freguesia de Gondifelos, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que tudo indica este é mais um caso de violência doméstica que terminou com a morte da vítima. Pessoas próximas do casal garantem que a mulher, assustada pelas ameaças e injúrias proferidas pelo companheiro, terá apresentado várias queixas às autoridades.

Entretanto, e na sequência das denúncias, a GNR esteve recentemente na moradia e terá recolhido todas as armas de fogo que estariam na posse do picheleiro de 61 anos. Apesar de tudo, foi precisamente com uma arma desse tipo que o homem terá morto a esposa e, de seguida, suicidou-se.

O facto do companheiro não aceitar o fim do relacionamento e recusar abandonar a casa terá estado na origem das inúmeras discussões que terminaram com a morte do casal.

O caso já foi entregue à Policia Judiciária que agora vai investigar todos os contornos do crime.