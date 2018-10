Homens dos B.V.Famalicão e Riba d’Ave participaram na competição “Bombeiro de Elite”

A prova realizou-se no passado sábado e consistiu em subir a escadaria do Bom Jesus em Braga com 20kgs de equipamento às costas.

Foram mais de 450 os participantes, 13 dos quais pertencentes a duas das três corporações de bombeiros do concelho. Dos Bombeiros Voluntários de Famalicão participaram 10 elementos e de Riba d’Ave três.

Apesar desta ser uma competição entre bombeiros, a organização do evento quer que ele se transforme cada vez mais num momento de confraternização. onde os homens das diversas corporações possam interagir entre eles, num ambiente descontraído fora do stress dos serviços do dia-a-dia.