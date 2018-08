Homenagem aos fundadores do Agrupamento nº 364 de Vale São Cosme

No próximo sábado, 1 de setembro, o Agrupamento de Escuteiros de Vale S. Cosme presta homenagem aos Fundadores do Escutismo em Vale S. Cosme e aos Padrinhos, mas também aos Assistentes (Padres), e aos Chefes de Agrupamento que ao longo dos 46 anos da existência deste movimento deram o seu contributo em prol da Juventude e do Escutismo.

Além de todas estas individualidades o agrupamento vai homenagear também todos os escuteiros do primeiro ano de vida do nosso agrupamento, aqueles que fizeram promessa no dia da fundação a 30 de abril de 1972 e também na segunda promessa realizada no dia 01 outubro do mês ano e que se mantinham ativos no verão do ano seguinte.

A cerimónia realiza-se na Sede dos Escuteiros às 21 horas na presença do Pároco e Assistente – Padre José Faria, do Chefe de Núcleo de Famalicão – Carlos Filipe Pereira, do Presidente da União de Freguesias – Bernardino Martins, assim como todas as individualidades ou representantes dos homenageados.