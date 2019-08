Homenagem a Soares dos Santos: Lojas Pingo Doce fecham às 18h00 esta quinta

Os supermercados, parte do grupo Jerónimo Martins, anunciaram aos seus clientes que vão encerrar às 18 horas de quinta-feira, 22 de agosto, para assinalar o sétimo dia desde a morte do fundador da marca, Alexandre Soares dos Santos.

A informação foi publicada no website oficial dos supermercados Pingo Doce. “Pelo sétimo dia do falecimento do Senhor Alexandre Soares dos Santos informamos que iremos estar encerrados, amanhã, 5ª feira dia 22 de Agosto a partir das 18h”, pode-se ler.

O empresário, fundador do grupo Jerónimo Martins, morreu na passada sexta-feira, dia 16 de agosto, aos 84 anos.