Homenagem a quem ajudou a nascer

No Dia Internacional da Família a Câmara Municipal homenageou quem ajudou a nascer. Vinte enfermeiras parteiras que exerceram funções na Unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) receberam, esta quarta-feira, o reconhecimento municipal que serve «para agradecer a forma muitíssimo competente com que sempre desempenharam funções, mas que é também um verdadeiro serviço educativo, porque estamos a dizer à sociedade que estes momentos de reconhecimento devem ser repetidos noutras ocasiões», assumiu, na ocasião, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal

António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do CHMA, não escondeu a satisfação pela concretização desta homenagem, anotando que «o prestígio do nosso serviço deve-se aos nossos profissionais e a uma longa história de dedicação e esforço». O responsável reforçou que o CHMA vai continuar a trabalhar para prestar os melhores cuidados de saúde à população, dando como exemplo a construção da Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente que vai ficar instalada no Hospital de Famalicão.

Esta homenagem, que decorreu ao final da tarde desta quarta-feira, na sala da Assembleia Municipal, faz parte do programa comemorativo do Mês da Família, promovido pela autarquia. As comemorações terminam no fim de semana de 31 de maio e 1 e 2 de junho com o Parque dos Sonhos, no Parque da Devesa, para as comemorações do Dia Mundial da Criança.