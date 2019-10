Nos dias 11, 12 e 19 de outubro tem lugar, em Seide, a 5.ª edição dos Encontros Camilianos. Este ano, destaca-se a homenagem ao ensaísta e crítico literário João Bigotte Chorão, um dos maiores especialistas na obra de Camilo Castelo Branco.

Estudioso da literatura autobiográfica, João Bigotte Chorão faleceu no passado mês de fevereiro, deixando vários ensaios sobre a obra de Camilo Castelo Branco. O tributo ao camilianista realiza-se durante a tarde do dia 12 de outubro, iniciando com a inauguração da exposição bibliográfica e documental “Esta nossa debilidade camiliana: Tributo a João Bigotte Chorão”. Seguem-se várias intervenções, entre as quais a de Pedro Mexia, filho do homenageado.

A 5.ª edição dos Encontros Camilianos arranca no dia 11 de outubro com um roteiro camiliano ao cemitério da Lapa, onde estão depositados os restos mortais de Camilo Castelo Branco. À noite, pelas 21h30, decorre um serão musical sob a direção do professor Rui Mesquita.

Os trabalhos abrem no dia 12, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, a partir das 9h30. A comunicação inaugural está a cargo do professor no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, Sérgio Guimarães de Sousa.

Os Encontros Camilianos regressam a 19 de outubro com a realização de um Roteiro Literário Camiliano a Ribeira de Pena, onde Camilo Castelo Branco viveu durante dois anos e onde casou com Joaquina Pereira de França, aos 16 anos.

Os interessados em participar nos Encontros Camilianos de São Miguel de Seide devem efetuar a sua inscrição através do site em www.camilocastelobranco.org. A inscrição é obrigatória e gratuita para o limite de 120 participantes.

Os Encontros Camilianos realizam-se de dois em dois anos, com os objetivos de promover o debate e a reflexão interdisciplinar em torno das temáticas camilianas, contribuindo, desse modo, para a melhor promoção e divulgação da vida e da obra de Camilo Castelo Branco, bem como para sedimentar a sua política de intervenção cultural e científica a favor da Língua e da Cultura portuguesas.