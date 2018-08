Homenagem à enfermeira famalicense Miquelina Peixoto

Famalicão vai homenagear, nos dias 28 e 29 de setembro, a decana das enfermeiras obstetras famalicenses.

Trata-se de Miquelina Peixoto, que durante mais de quatro décadas, no antigo posto médico da sede do concelho e nas Casas do Povo de Ruivães e Requião, assistiu milhares de grávidas e bebés, tendo tido intervenção em mais de 6.000 partos só na primeira vintena de anos da carreira, iniciada em Ronfe em meados de 1958.

Natural de São Simão de Novais, a homenageada festejará o seu 86º aniversário natalício a 28 de setembro, data em que será celebrada uma missa de ação de graças, na igreja matriz nova de Famalicão, a que se seguirá um jantar festivo, aberto à participação de familiares, amigos e de todos os famalicenses que entendam expressar o seu reconhecimento a uma profissional de saúde que sempre primou pela solicitude e muito fez pelo incremento dos níveis sanitários, nomeadamente na área materno-infantil.