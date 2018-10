Homenagem à enfermeira famalicense Miquelina Peixoto

A homenagem à enfermeira famalicense D. Miquelina Peixoto, organizada pelo núcleo inicial de promotores do projeto comunitário Casa da Memória Viva de Vila Nova de Famalicão, contou com a participação de mais pessoas do que aquelas que se haviam previamente inscrito, tendo superado todas as expetativas.

Na sexta-feira, estiveram no jantar 150 pessoas e a homenageada teve uma surpresa, ao ver que à festa se tinha juntado a igualmente famalicense Fernanda Silva, nem mais nem menos do que a bebé que 48 anos antes tinha ajudado a nascer, no dia do seu aniversário natalício, em casa dos pais, em Barradas, Brufe. Hoje, a senhora é cozinheira na Continental Mabor, mora em Ribeirão, e mostrou-se “feliz e maravilhada” por poder participar na homenagem e conhecer a parteira da mãe.