HOMENAGEM A ANTÓNIO MACEDO VARELA

A Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados promove, a 3 de novembro, uma homenagem ao advogado António Macedo Varela. Haverá uma sessão solene, aberta ao público, que decorrerá pelas 18 horas, no grande auditório da Casa das Artes, presidida pelo Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo

Macedo Varela desempenhou diversos cargos na Ordem dos Advogados: secretário (1972-1974) e presidente (1984-1986) da Delegação de Vila Nova de Famalicão, vogal do Conselho Distrital do Porto (1993-1995 e 1996-1998, este último como um dos vice-presidentes e membro do Conselho Geral (1999-2001 e 2005-2007). Também por duas vezes fez parte do Conselho Geral da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados e dos Solicitadores.

Por deliberação do Conselho Geral da Ordem dos Advogados de 31 de Agosto de 2009 foi-lhe atribuído o galardão da “Medalha de Honra dos Advogados Portugueses”. Em 2010 foi-lhe, conjuntamente com outros colegas, prestada homenagem, em sessão comemorativa do Dia do Advogado realizada na Madeira, de onde é natural, pelos 50 anos de inscrição na Ordem e pela prática da advocacia. Em 2016, o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados distinguiu-o com a “Medalha de Reconhecimento”.