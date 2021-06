Era natural de Angola, emigrado em França, mas estava a residir temporariamente em Guimarães, o homem que, este domingo, faleceu num acidente de viação na A7, em Vila Nova de Famalicão.

Fredson de Jesus Lobo dos Santos (na imagem) tinha 50 anos e circulava no mini que capotou naquela autoestrada, na zona de Oliveira Sta Maria. Com ele seguia uma mulher, também com cerca de 50 anos, que foi transportada com ferimentos graves para o Hospital de Braga.

Fonte: Guimarães Digital