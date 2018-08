Homem morre em acidente de trabalho

Um homem de cerca de 50 anos de idade morreu, esta quinta feira, numa empresa de frigoríficos, na freguesia de Aveleda, em Vila do Conde, vítima de um acidente de trabalho.

Os Bombeiros de Vila do Conde adiantaram que o trabalhador tinha cerca de 50 anos, tendo ficando debaixo de uma máquina na empresa Frigomato, que está localizada na rua 25 de Abril da freguesia de Aveleda, no concelho de Vila do Conde. A vítima de queda «terá ficado debaixo de uma máquina», disse fonte dos Bombeiros de Vila do Conde.

No local estiveram nove homens com três viaturas da corporação de Bombeiros de Vila do Conde, um Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância da Cruz Vermelha.