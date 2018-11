Homem esfaqueado no centro de Famalicão depois de discussão no trânsito

Um sexagenário foi esfaqueado, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma discussão de trânsito, em plena Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, e de acordo com testemunhas, a confusão terá começado quando a vitima parou o carro em cima do passeio enquanto aguardava a chegada de um familiar. Com a chegada de um autocarro, o sexagenário viu-se obrigado a mudar o local da viatura e foi a partir daí que começou a discussão com um peão, incomodado com o facto do carro estar parado num sitio onde tal não é possível.

Depois de uma troca acesa de palavras, o condutor terá sido esfaqueado pelo cidadão com cerca de 25 anos, funcionário num restaurante a poucos metros daquele local.

A vitima acabou transportada pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses para a unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. O alegado agressor terá sido identificado pela PSP que tomou conta da ocorrência.