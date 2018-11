Homem esfaqueado em discussão no trânsito terá tentado atropelar criança [c/vídeo]

O homem que terá sido esfaqueado por um peão, na tarde desta quinta-feira, na Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro de Vila Nova de Famalicão, terá tentado atropelar uma criança.

A informação está a ser avançada pela televisão do Correio da Manhã que diz que essa tentativa de atropelamento terá estado na origem do esfaqueamento. De acordo com o CM, o condutor tentou parar o carro em cima do passeio, onde se encontravam várias pessoas. Depois do seu pedido ter sido ignorado por uma família, este terá avançado com o carro em direção aos peões. A partir daí desencadeou-se uma discussão entre o homem que conduzia a viatura e o pai que viu a segurança do seu filho em causa com a atitude do condutor.