Homem encontrou dinheiro no multibanco e diz-se “sem paz e sem poder dormir” enquanto não o devolver

Um mediador de seguros, na cidade do Porto, encontrou numa caixa de multibanco uma quantia em dinheiro que terá sido deixada naquele local por esquecimento.

As notas foram encontradas num ATM da Areosa, na Rua de Costa Cabral, por um homem que, uma semana depois do achado, ainda não desistiu de as devolver.

Manuel Azevedo, através do talão do levantamento, também ele esquecido na máquina, tentou chegar ao titular da conta mas esta tem sido uma tarefa pouco fácil.

“Sem paz e sem poder dormir”, o mediador de seguros recorreu ao Jornal de Notícias para divulgar a história e conseguir o que tanto ambiciona, fazer chegar o dinheiro a quem lhe pertence.