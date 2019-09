Um homem de nacionalidade estrangeira e com cerca de 40 anos foi encontrado sem vida na habitação onde residia, na noite de segunda / madrugada de terça – feira, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, esta situação aconteceu pouco depois das hora do jantar e prolongou-se com as perícias das autoridades para lá da uma da manhã, na Rua de Passos. Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que já pouco conseguiram fazer para reverter o estado de saúde do indivíduo.

Os bombeiros famalicenses deslocaram-se à moradia para assegurar o transporte do cadáver para a morgue de Famalicão.

As autoridades, GNR e Policia Judiciária, também foram chamadas ao local mas concluíram que o caso não se trata de um crime.