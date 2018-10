Homem em estado grave depois de acidente com trator em Vale S. Martinho

Um homem de 44 anos, ficou em estado grave na tarde deste sábado, na sequência do despiste do trator que manobrava, num terreno localizado na freguesia de Vale S.Martinho, em Vila Nova de Famalicão.

A vitima foi assistida no local pelas equipas dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e VMER da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Dado os ferimentos, teve que ser transportado para o Hospital de Braga com prognóstico muito reservado.