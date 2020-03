Homem detido quando ameaçava de morte mulher e três filhos menores

A GNR de Famalicão deteve, esta sexta-feira, um homem, de 39 anos, pelo crime de violência doméstica.

No decurso de uma denúncia de desacatos entre um casal numa residência, os militares deslocaram-se ao local e confirmaram que o agressor tentava arrombar a porta do quarto onde se encontrava a sua esposa, de 34 anos, e os três filhos com idades compreendidas entre os 4 e os 9 anos.

Enquanto tentava entrar no quarto, o homem ameaçava de morte as vítimas. Foi detido pela GNR em flagrante e foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, para aplicação de medidas de coação.