Um homem com cerca de 80 anos morreu este domingo de manhã na sequência do despiste da viatura em que circulava no lugar de Tadim, Braga.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu pelas 10h45, na estrada que liga Braga a Famalicão.

Para o local foi enviada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Braga.