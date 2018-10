Homem de 71 anos em estado grave depois de atropelamento em Famalicão

Foi transportado em estado grave, o homem com 71 anos, atropelado na manhã desta segunda-feira, numa das passadeiras da Avenida Marechal Humberto Delgado. O atropelamento aconteceu junto ao mercado municipal, o homem foi colhido por uma viatura que não o terá avistado.

O condutor do veículo foi transportado em estado de choque para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, enquanto que o septuagenário teve que ser levado de urgência para o hospital de Braga onde se mantém com prognóstico muito reservado.