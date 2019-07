Um homem com 60 anos de idade foi atropelado ao início da tarde desta segunda-feira, no centro de Vila Nova de Famalicão.

A situação verificou-se numa das passadeiras da Avenida 25 de Abril, em frente ao Café Avenida.

A vítima foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.