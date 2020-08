Homem de 43 anos morreu em acidente de mota na Trofa esta madrugada

Sérgio Maia, de 43 anos, faleceu esta madrugada na sequência de um acidente de viação com a mota que conduzia.

O acidente, um despiste, deu-se por volta da 1h40 na Rua Abade Inácio Pimentel, nas proximidades da Caixa Geral de Depósitos, na Trofa.

O homem ainda foi socorrido com vida pelos Bombeiros da Trofa, a SIV de Santo Tirso e a VMER de Famalicão. Acabou por ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave onde havia por não resistir aos ferimentos e falecer.

Sérgio Maia era conhecido na Trofa por ser o proprietário do Café D.Infante.