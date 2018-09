Homem de 33 anos morre a seguir a jogo de futebol

O homem que se terá sentido mal depois de um jogo de futebol com amigos, na manhã deste domingo na Trofa, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, acompanhados pela equipa médica do INEM da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

De acordo com o Notícias da Trofa, a vítima, residente em Avarelhos, na Trofa, entrou em paragem cardiorespiratória e acabou por falecer depois de transportada para Hospital de S.João, no Porto.