Homem cai num poço em Guimarães e fica em estado grave

A Confederação Empresarial da Região Minho (CONFMINHO) apresentou 70 propostas ao novo Governo para relançar a região até 2030.

Segundo a direção da Confminho, este novo quadro político, aliado às oportunidades trazidas pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, «oferecem ao país e à região do Minho uma oportunidade única para estabelecer um compromisso nacional em torno de uma estratégia de crescimento sustentado».

As 70 propostas apresentadas ao novo Governo incidem sobre Fundos de Coesão, Segurança, Economia e Fiscalidade, Trabalho/Emprego e Formação Profissional, Mobilidade/Transportes Públicos e Infraestruturas de apoio ao Desenvolvimento Empresarial no Território e Estímulo das Relações Transfronteiriças com a Galiza. São medidas que a Confminho considera essenciais para o desenvolvimento económico, social e territorial.

Entre as 70 medidas apresentadas estão: reforçar a dotação dos sistemas de incentivos de base local; criar um programa no âmbito do Portugal 2030 para a capacitação de empresários(as) e gestores de PME´s; incentivar a criação de unidades de gestão integrada de Parques Industriais; programas dirigidos às empresas relacionados com a eficiência energética; apoiar a implementação de sistemas de videovigilância; reduzir a TSU das empresas; simplificação dos processos de licenciamento; combate à contrafação e economia paralela; pacto social para uma atualização progressiva e sustentada dos salários; rever os planos e medidas de apoio às migrações, no sentido de atrair mão-de-obra e talento; implantação do metro de Quadrilátero; ligação Rodoviária rápida Barcelos – Famalicão; acelerar a implementação do 5G no território; continuação da modernização da linha ferroviária do Minho – Porto – Vigo; campanhas de captação de visitantes/turistas na vizinha Galiza e turistas em localidades de média dimensão com ligação direta ao aeroporto Sá Carneiro; impulsionar uma análise conjunta das possibilidades de harmonização fiscal luso-espanhola.